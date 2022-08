Torino, Rodriguez nuovo capitano granata? Contro il Monza gesto da vero leader

Lo svizzero si è calato più che bene nelle vesti del capitano. Alla prima occasione Rodriguez ha saputo immedesimarsi più che bene nella parte, fin da subito: il difensore granata prima del fischio d'inizio ha chiamato la squadra a sé per un momento di carica. Gesto apprezzato da tutti, in primis dal tecnico croato: "Quello che ha fatto Rodriguez mi è piaciuto. Tra lui, Djidji e Linetty hanno trasmesso una carica importante per tutta la gara. Li ringrazio davvero" ha detto Ivan Juric in conferenza al termine della partita contro il Monza.