Torino-Salernitana 1-1, l’analisi dei gol: Ricci perde palla, Vilhena è tutto solo

Il Torino rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria in casa che manca dal 6 marzo con l'1-0 contro il Bologna. Contro la Salernitana il risultato finale è un 1-1 che sa di fine per le ambizioni di Juric e i suoi ragazzi. I campani passano subito in vantaggio al nono minuto con la rete di Vilhena e nel secondo tempo arriva poi il pareggio di Sanabria al 57°, stesso risultato e stessi marcatori del match d'andata ma in ordine invertito. Di seguito l'analisi delle azioni che hanno portato ai due gol realizzati in questo incontro valido per la 30^ giornata di Serie A.