Torino-Sampdoria, i precedenti: tre vittorie granata consecutive mancano da 40 anni

Quella della giornata odierna, mercoledì 9 novembre, sarà la sfida ufficiale numero 138 tra Torino e Sampdoria della storia, la 69^ sotto la Mole, dove lo storico dei precedenti è molto positivo per i granata, che 37 volte hanno avuto la meglio sui liguri. 12, invece, sono state le vittorie blucerchiate, mentre 19 sono stati i pareggi. Ampiamente a favore dei granata anche lo storico relativo ai soli incontri (55) disputati in Serie A a Torino. Esso infatti recita: 30 vittore Toro, 9 vittorie Sampdoria e 16 pareggi.

Toro-Samp, l'ultimo confronto sotto la Mole fu un 3-0 granata

Nello scorso campionato, Torino-Sampdoria è stato un match senza storia, conquistato agevolmente dai granata, abili a sfruttare il trend positivo di successi casalinghi, ma anche ad approfittare di una Samp poco brillante. Era la sera del 30 ottobre 2021 e il match iniziò con un intoppo: Josip Brekalo fu costretto a dare forfait per un problema fisico accusato nel riscaldamento. Al suo posto, Juric schierò sulla trequarti un adattato Linetty, ex della gara. Ad aprire la partita però fu un altro ex Samp, ovvero Dennis Praet, che andò in rete al 17° minuto, al quale seguirono Singo e Belotti. Il risultato finale fu, quindi, 3-0 per il Toro.