Juric pre Torino-Sampdoria: “Ko a Bologna? Il tema è la qualità dei giocatori”

"Sanabria potrà essere della partita anche entrando dopo. Non penso lo metterò dall'inizio perchè si è allenato poco, ma durante la gara può essere utile. Per Pellegri non ci sono infortuni gravi, oggi proverà a correre, vediamo se sente dolore".

Come giudica la gara di Bologna? Come si spiega questi alti e bassi?

"No, i ragazzi sono splendidi, hanno una volontà pazzesca, c'è sintonia. Rendono anche a livelli superiori ai loro. Ma ci sono momenti nei quali non riescono a esprimersi oltre i loro limiti e allora fanno fatica. La mia sensazione è questa. Non vorrei che accadessero certe cose, ma mi sembra così. Che spesso andiamo oltre ai nostri limiti, ma quando non riesci a rimanere nell'oltre, escono le difficoltà".