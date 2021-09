Torino, sfortuna Praet: ciao derby. Ma il belga si è già calato nella parte

Il belga è stato sostituito da Linetty al 64' del secondo tempo nel match al Mapei Stadium: gli esami hanno evidenziato un problema al bicipite femorale della coscia sinistra

PROTAGONISTA - Una partita, quella con il Sassuolo, che venerdì sera lo ha visto protagonista. Il belga sulla trequarti ha messo in mostra tutta la sua qualità: secondo le statistiche Opta, 16 sono i passaggi positivi , 4 i cross e 2 le occasioni create . Praet inoltre, allo scadere del primo tempo, è andato molto vicino al gol concludendo col suo sinistro da fuori area: il palo ha detto di no a quella che sarebbe stata la prima rete con la maglia granata. Da tenere in considerazione anche i 9 palloni recuperati dal belga durante il match con i neroverdi: il migliore del Torino è stato Bremer con 10 (che è un difensore). Quella di Dennis, in tandem con l'altro funambolo Brekalo, è stata insomma una prestazione importante che ha offerto qualità e allo stesso tempo copertura, ma a interrompere il match di Praet è stato un problema muscolare che lo ha costretto al cambio a metà della seconda frazione di gioco .

INFORTUNIO - Un infortunio non arriva mai al momento giusto, ma lascia a tutti l'amaro in bocca il fatto che Praet si debba fermare proprio nel momento in cui stava iniziando a far vedere di che pasta è fatto. Il tecnico granata al termine del match ha spiegato: "Mi spiace che si sia fatto male Dennis -ha detto Juric nel postpartita - dà la sensazione di essere un grande giocatore, ma arriva da un periodo in cui non ha giocato molto." Gli esami effettuati hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra: il centrocampista ha già iniziato le terapie, in questi casi i tempi di recupero verranno stabiliti in base all'evoluzione clinica, ma al momento è ipotizzabile che il giocatore possa saltare le partite contro Lazio, Venezia e Juventus, per poi tornare a disposizione dopo la sosta di ottobre. Ora come ora è plausibile che Praet possa saltare anche gli impegni con la Nazionale belga del 7, 13 e 16 ottobre: il numero 22 granata ieri ha già iniziato le terapie per poter tornare il prima possibile a disposizione di Juric.