Torino-Verona 1-0, l’analisi del gol: Rodriguez astuto nel calcio di punizione

L'analisi dell'azione che ha portato al gol di Pobega, rete nata da una punizione al limite dell'area di rigore

Federico De Milano

Il Torino ieri sera è riuscito ad ottenere un'altra vittoria tra le mura amiche. Il successo per 1-0 sul Verona consente ai granata di allungare a 6 gare la striscia di risultati utili consecutivi all'Olimpico Grande Torino. Di seguito l'analisi dell'azione che ha portato al gol decisivo realizzato da Tommaso Pobega.

L'azione del gol del Toro nasce da un rilancio lungo di Bremer che allontana la sfera che si stavano scambiando a centrocampo alcuni giocatori del Verona.

Bremer, come probabilmente richiede il tecnico Juric, non va per il sottile e cerca subito di mettere in moto Sanabria che come si può notare nell'Immagine 1, scatta in mezzo a due difensori del Verona, Ceccherini e Magnani, cercando di dare loro fastidio.

Il primo dei due si ferma vedendo il compagno in anticipo sul centravanti granata ma, per sfortuna del Verona, Magnani sbaglia malamente il controllo favorendo l'intervento di Sanabria. A quel punto non trova di meglio da fare che trattenere l'attaccante granata per impedirgli di andare verso la porta, un gesto istintivo che però non può che non rappresentare un fallo da ultimo uomo (Immagine 2 e 3). Qui la moviola che approfondisce il processo che ha portato l'arbitro Fabbri a estrarre il rosso.

Sul punto di battuta della punizione si presenta Ricardo Rodriguez che si trova in una buona posizione per un mancino come lui sia per calciare direttamente in porta sia per tentare di servire un compagno in area (Immagine 4),

In quest'occasione Rodriguez calcia la punizione in modo furbo e accorto perchè cerca non una conclusione diretta ma un tiro cross basso, tagliato e teso, che è volto proprio a cercare un rimpallo favorevole in mezzo alle gambe dei giocatori. Succede proprio questo perchè la palla arriva in piena area di rigore dove c'è un folto gruppo di giocatori di entrambe le squadre (Immagine 5). Chi viene colpito dalla palla è Sanabria che alla fine serve un assist, del tutto involontario, a Pobega. C'è insomma un episodio fortunato, che però è cercato da Rodriguez.

La situazione è probabilmente studiata perchè Pobega sembra sappia che una cosa del genere possa succedere, si stacca dalle marcature e indietreggia, con il risultato che si trova a due passi dalla porta tutto solo e con un pallone solo da spingere dentro (Immagine 6). Il numero 4 granata è svelto nell'approfittarne e a ribadire il pallone in rete portando il Torino in vantaggio per 1-0 al minuto 26.