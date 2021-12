Torino, infortunio Praet: leggero problema al flessore, salta l’Inter

Altro stop per infortunio per Dennis Praet. Il trequartista granata è stato sostituito durante la ripresa di Torino-Verona per un problema muscolare. Ivan Juric, in conferenza stampa nel post gara, ha spiegato: “Praet ha un fastidio al...

Altro stop per infortunio per Dennis Praet. Il trequartista granata è stato sostituito durante la ripresa di Torino-Verona per un problema muscolare. Ivan Juric, in conferenza stampa nel post gara, ha spiegato: “Praet ha un fastidio al flessore, ma non dovrebbe essere uno stiramento. Credo non sarà convocabile per la prossima partita, ma non sembra niente di grave”. Il belga, dunque, nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti strumentali ma va già messa in preventivo la sua assenza per Inter-Torino, gara che si gioca mercoledì 22 dicembre.