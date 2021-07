Torino verso l’Al Fateh: Bremer in ripresa ma non ci sarà, chance per Verdi

Il brasiliano è tornato a correre in campo per continuare il percorso riabilitativo, possibile rientri a breve

Il Torino si è preparato alla terza uscita stagionale contro l'Al Fateh (in programma oggi a Bressanone alle 17: diretta scritta su Toro News) con un allenamento mattutino al Mulin da Coi di Santa Cristina in Valgardena. È stata una seduta leggera dedicata esclusivamente al lavoro in palestra. L'allenatore ha cercato di non appesantire troppo le gambe dei suoi, che hanno lavorato molto sulla parte atletica nei giorni scorsi.

BREMER - In campo invece si è visto Iago Falque. Lo spagnolo ha continuato il lavoro personalizzato e la sua condizione fisica sta migliorando. Soprattutto oggi è tornato a correre Gleison Bremer . Il difensore brasiliano è fuori da quattro giorni per una contusione alla caviglia e dopo il lavoro di terapia , oggi è tornato a correre. Le sue condizioni sono migliorate sensibilmente, visto che le movenze del difensore erano fluide e il dolore è decisamente diminuito. Molto difficile, comunque, la sua presenza contro l'Al Fateh visto che ancora non ha caricato molto sulla caviglia destra (quella infortunata). In ogni caso il problema non è preoccupante.

AL FATEH - Contro gli arabi quindi Juric si affiderà probabilmente ancora a Koffi Djidji in mezzo alla difesa con braccetti Armando Izzo e Alessandro Buongiorno. Così come dovrebbero essere certi della titolarità Mergim Vojvoda sulla destra e Cristian Ansaldi sulla sinistra, Rolando Mandragora a centrocampo, Antonio Sanabria in avanti e Vanja Milinkovic Savic. Dubbi sulla trequarti, dove Simone Verdi dovrebbe avere un'altra opportunità dal primo minuto, mentre al suo fianco si giocano un posto Karol Linetty, Sasa Lukic e Daniele Baselli. Non dovrebbero esserci comunque grosse novità rispetto alla partita contro il Brixen. Quello contro l'Al Fateh sarà un test importante per Juric, che ha bisogno di conferme dai suoi giocatori per poter prendere decisioni in vista della stagione. Le indicazioni non saranno importanti soltanto per iniziare a stabilire le prime gerarchie, ma anche per avere informazioni utili per il mercato. Il Torino e l'allenatore granata devono avere altre indicazioni su chi possa essere confermato per la prossima stagione e dove intervenire con nuovi innesti. Al momento Vagnati si è concentrato principalmente sulla trequarti e i nomi sono quelli di Marko Pjaca (il Torino ha trovato l'accordo con il giocatore, manca quello con la Juventus), Junior Messias ed Enis Bardhi.