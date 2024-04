Vojvoda meglio di Lazaro, ma al Torino a sinistra serviva altro

Il Toro ed il mancato salto di qualità: la corsia mancina resta un problema

In generale, per rendimento, Vojvoda ha fatto meglio di Valentino Lazaro, ma è altresì vero che al Torino, per fare il famoso salto di qualità, serviva altro. In molte partite, se non in tutte, al Torino è mancato un vero sfogo sulla fascia sinistra, che permettesse di creare pericoli come avviene a destra. La fascia mancina è quindi chiaramente un problema che esiste ormai da tempo ed è uno dei motivi, se non il principale, per cui il Torino sotto la gestione Juric non è mai veramente riuscito ad alzare il livello.