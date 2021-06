Torino, Vojvoda verso la permanenza: per Juric può essere utile

Il kosovaro sembra deciso a rimanere e anche il tecnico croato pare essere della stessa idea

Lorenzo Chiariello

Sono diversi i nomi in uscita (certa o probabile) dal Torino. Tra questi però, almeno per il momento, non sembra essere presente Mergim Vojvoda, che dopo essere arrivato durante l'estate scorsa a titolo definitivo dallo Standard Liegi, pare essere sulla strada giusta per guadagnarsi la conferma. Anche Ivan Juric, infatti, sembra apprezzare l'esterno kosovaro e man mano che si avvicina il ritiro a Santa Cristina la permanenza diventa sempre più probabile.

INTENZIONI - Il classe 1995 si trova bene a Torino e non ha intenzione di spostarsi. Il fatto che sia determinato a giocarsi un posto da titolare anche sotto la direzione del tecnico croato lascia ben sperare l'intero ambiente per la stagione a venire. Delle solide motivazioni costituiscono infatti un punto di partenza fondamentale per riformare una squadra che per troppo tempo ha annaspato, rischiando seriamente di affogare.

BIGLIETTO DA VISITA - Nell'arco del campionato conclusosi da poco, Vojvoda ha raccolto 24 presenze. Non tantissime, è vero, ma comunque sufficienti a valutarne l'impatto. Il 27 del Toro ha fornito due assist, entrambi nel girone d'andata: uno a Belotti contro l'Atalanta e uno a Linetty nel faccia a faccia con il Sassuolo. Il kosovaro però, per due volte, ha anche trovato la via della rete, andando a segno per due volte nel delicatissimo finale di stagione. Prima ha piegato il Parma in occasione della 34ª giornata e poi, nel turno successivo, è andato in gol proprio contro il Verona di Juric, che potrebbe dunque avere più di un motivo per voler puntare anche su di lui. Quando le partite contavano di più, Mergim ha risposto presente. Un segnale di personalità per un giocatore che salvo sorprese farà ancora parte del futuro del Torino.