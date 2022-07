Toro, Bremer regolarmente al Fila: ma occorre stringere i tempi per la cessione

La momentanea permanenza in granata di Bremer, ormai certo di lasciare Torino, non è una nota positiva, soprattutto per quanto riguarda il discorso mercato

Cecilia Mercatore

Nella giornata di ieri - lunedì 4 luglio - il Torino ha iniziato a preparare la nuova stagione al Filadelfia (LEGGI QUI), assenti ancora però i giocatori rimasti impegnati a lungo con le rispettive Nazionali. Al contrario, per il primo allenamento dei granata era presente Gleison Bremer, a disposizione di Ivan Juric ancora per poco tempo.

Bremer torna al Filadelfia, ma la partenza è certa

La partenza del difensore brasiliano è praticamente certa, resta solo da capire quale sarà la destinazione: al momento l’Inter è la pista più solida per quanto riguarda il campionato italiano, ma anche in Inghilterra ci sono squadre su di lui. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Bremer è tornato a lavorare con serietà e impegno sul campo del Filadelfia. Non una nota del tutto positiva per Ivan Juric, che si ritrova a preparare la stagione 2022/2023 con un giocatore che sicuramente non avrà in rosa. La cessione di Bremer però necessita di un taglio sulle tempistiche anche in ottica rinforzi.

La cessione di Bremer per regalare rinforzi a Juric

La momentanea permanenza in granata di Gleison Bremer, ormai sicuro di lasciare Torino a breve per vestire una nuova maglia nella prossima stagione, non è una nota positiva soprattutto per quanto riguarda il discorso mercato. Infatti, dalla cessione del difensore brasiliano, la società granata potrà muoversi come si deve in entrata, fornendo a Ivan Juric i rinforzi di cui ha bisogno. Questo è senz'altro uno dei motivi più importanti per cui accorciare i tempi sull'operazione. Le trattative che sono in ballo però non sono ancora state definite al momento, dunque domani Bremer tornerà al Filadelfia con la consapevolezza del fatto che più si va avanti e più sono gli ultimi allenamenti in granata della sua carriera.