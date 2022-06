Toro, chi sarà il capitano nel 2022/23? Lukic il candidato più sicuro di restare

Considerati i dubbi che aleggiano intorno al futuro di Belotti e Mandragora, e vista la probabile cessione di Bremer, Lukic si candida per ereditare la fascia

Luca Bonello

Per anni la fascia di capitano del Torino ha avuto un unico padrone indiscusso: Andrea Belotti. Dal 2017 in poi il capitano ha portato al braccio quella fascia che trasuda di storia. Ora però, quella stessa fascia potrebbe passare di mano considerando che il contratto di Belotti scade il 30 giugno e ad oggi non è stato rinnovato. Tra i mille dubbi che aleggiano attorno alla costruzione del Torino 2022/2023, dunque, c'è anche questo: chi sarà il capitano dalla stagione 2022/2023?

Torino, la gerarchia dei capitani nella stagione 2021/2022

Se si dà uno sguardo alla stagione appena conclusasi, la gerarchia di capitani del Toro vedeva ovviamente Belotti al primo posto, seguito a ruota da Ansaldi, Mandragora e Bremer. Tutti calciatori per i quali, in questo momento, la permanenza al Torino è fortemente in dubbio se non da escludere. Il Gallo infatti deve ancora prendere la decisione definitiva riguardo al proprio futuro, il contratto di Ansaldi scadrà a fine mese e di certo non verrà rinnovato, Bremer verrà molto probabilmente ceduto, mentre per Mandragora il Toro sta continuando a trattare con la Juventus per acquistarlo a titolo definitivo, ma resta ancora un certo margine tra le valutazioni fatte dai club per il giocatore. Nessuno di loro tre è quindi certo di restare, e per questo il Toro potrebbe ripartire a luglio 2022 con un nuovo leader.

Torino, Lukic nuovo capitano dal 2022/2023?

Alla luce dei giocatori attualmente disponibili, il candidato per il nuovo capitano che ad oggi è più sicuro di rimanere è certamente Sasa Lukic, il quale, già nella passata stagione, ha avuto l'occasione di indossare la fascia in alcune circostanze. Con 148 partite disputate con la maglia del Torino, il serbo è il calciatore con più presenze in granata tra quelli che ad oggi partirebbero per il ritiro in Austria, conosce bene la piazza e la sua storia, dato che è sbarcato sotto la Mole nel lontano 2016, ed è uno dei pilastri della squadra, tanto che difficilmente Juric rinuncia a lui. L'anno scorso infine, ha scelto la maglia numero 10, dimostrando una grande personalità, che poi si è tradotta in una crescita evidente sul campo. Insomma, per longevità, attitudine e importanza sul terreno di gioco, Lukic è sicuramente un candidato autorevole a diventare il nuovo capitano del Torino.