Toro, la trequarti attende rinforzi. Per i giovani è un’occasione per farsi notare

Seck e Warming ma non solo: ecco chi può approfittare di questa attuale carenza di trequartisti per guadagnarsi uno spazio importante in rosa

Luca Bonello

Come vi abbiamo raccontato sulle nostre colonne, il Torino ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Marko Pjaca. Le prestazioni del ragazzo nella stagione appena conclusa sono state ampiamente al di sotto delle aspettative e per questo i granata non vogliono puntare su di lui in futuro. Juric quindi, dopo l'addio di Brekalo, dovrà preparare la nuova stagione senza un altro dei trequartisti avuti quest'anno in rosa, sempre in attesa inoltre che si delinei la situazione relativa a Praet.

TREQUARTI - Considerato tutto ciò quindi, la trequarti del Torino è pronta a cambiare volto. Gli unici due trequartisti della scorsa stagione al momento a disposizione di Juric sono i giovani Demba Seck e Magnus Warming, i quali, però, lo scorso anno, erano la quarta e quinta scelta dell'allenatore e hanno messo piede in campo rispettivamente solo in 6 e 5 occasioni. Affinché il Toro faccia quel salto di qualità per puntare all'Europa, c'è quindi bisogno di un intervento massiccio sulla trequarti da parte della società, che deve investire assolutamente in un reparto chiave per il gioco di Juric.

GIOVANI - Con questa carenza di nomi importanti sulla trequarti, c'è però chi può approfittarne. Oltre ai già citati Seck e Warming, sono infatti diversi i giovani in rientro dall'anno in prestito che partiranno per il ritiro granata del prossimo luglio. Tra questi troviamo Horvath, che tanto bene ha fatto la scorsa stagione in Ungheria, e Millico, di ritorno dall'anno a Cosenza, ai quali bisogna anche aggiungere Simone Edera, il quale, dopo un anno fuori causa infortunio al legamento crociato, ora si è rimesso in sesto dal punto di vista fisico ed è completamente arruolabile. Insomma, la trequarti granata è in attesa di rinforzi, ma, nel frattempo, proprio per ciò, i giovani hanno una grande occasione per mettersi in mostra e ritagliarsi uno spazio importante in rosa.