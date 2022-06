Calciomercato Torino, è addio con Marko Pjaca: non verrà riscattato

Marko Pjaca non verrà riscattato dal Torino. Il club granata aveva la possibilità di esercitare un diritto di riscatto, ma ha deciso di non farlo e così il giocatore croato tornerà alla Juventus dopo un anno vissuto dall'altra parte del Po. Che stagione è stata quella di Pjaca? Come analizzato nella pagella di fine anno , ci si aspettava molto di più dal fantasista che è stato nuovamente ostacolato dagli infortuni e non ha potuto giocare con regolarità. Soprattutto la seconda parte dell'annata è stata deficitaria a livello prestazionale, tanto che Pjaca è scivolato in modo preoccupante nelle gerarchie interne.

Insomma Pjaca non ha convinto in primo luogo Ivan Juric e poi i vertici societari e così non vivrà una seconda stagione con la maglia granata. La sua esperienza si è chiusa con 26 presenze, di cui 24 in campionato, caratterizzate da 3 gol, tutti concentrati tra settembre e dicembre. Questo mancato riscatto conferma la parabola discendente di Pjaca che non più tardi di quattro anni fa veniva acquistato dalla Juventus e veniva considerato a dovere un talento emergente del calcio europeo. I gravi infortuni l'hanno oltremodo condizionato e nelle diverse esperienze vissute in prestito tra Fiorentina, Anderlecht, Genoa e appunto Torino non ha più nemmeno sfiorato quei picchi prestazionali del passato. Dopo l'addio di Josip Brekalo, quindi un altro trequartista del 2021/2022 non ci sarà nel prossimo campionato.