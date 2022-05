Torino, il pagellone di fine anno: Pjaca 5, ci si aspettava molto di più

Pochi squilli degni di nota per il croato, che raramente è riuscito a fare la differenza in questa stagione

Diversi infortuni (anche piuttosto pesanti) hanno complicato la carriera di Marko Pjaca , che al Torino in questa stagione aveva un'occasione importante per rilanciarsi. Complice anche la fiducia di Juric, croato come lui, c'erano tutti i presupposti per fare bene. L'ex Genoa e Juve però ha reso molto al di sotto delle attese e spesso è stato relegato in panchina a causa del buon rendimento di Brekalo. L'annata di Pjaca non può definirsi positiva, spesso ha fatto male e il suo proverbiale potenziale si è visto solo in rarissimi casi.

PARTITA FLOP - La peggior partita stagionale di Marko Pjaca è Genoa-Torino 1-0, match del 19 marzo in cui fa veramente poco. Nel primo tempo si limita a passaggi scolastici e non riesce a saltare l'uomo, mentre nella ripresa Juric lo tiene in campo sperando in una giocata, che però non arriva mai. In generale, in quella che poteva essere l'ulteriore chance per rilanciarsi, Pjaca ha fallito.