Torino, fumata grigia con la Juve per Mandragora: non c’è accordo sulle cifre

La Juventus non abbassa le pretese e resta sui 14 milioni accordati per il diritto di riscatto. Il Torino vuole abbassare la cifra

Luca Bonello

A Cairo e Vagnati spetterà un lungo lavoro in questo calciomercato estivo per provare a dare a Ivan Juric una squadra che permetta al Torino di fare quel famoso salto di qualità e puntare all'Europa. In queste prime fasi però, la società deve definire le varie situazioni relative ai prestiti. Tra i tanti granata in questa situazione c'è Rolando Mandragora, per il quale è saltato l'obbligo di riscatto dalla Juventus fissato a 9 milioni, in quanto il calciatore non ha raggiunto il numero di presenze in stagione che lo avrebbe fatto scattare automaticamente.

14 MILIONI - Per i granata nulla è però perduto. Sino al 17 giugno possono infatti esercitare il diritto di riscatto pattuito nel gennaio 2021, la cui cifra è però considerevole, dato che ammonta a 14 milioni. Il Torino non vuole rinunciare a Mandragora, ma non ritiene quell'importo adeguato e per questo ha chiesto un incontro con la Juventus per discuterne. Al termine di esso però è arrivata una fumata grigia, dato che proprio a livello di cifre i due club non hanno trovato l'accordo.

E ADESSO? - Siamo quindi in una fase di stallo in cui il Torino non ha intenzione di spendere così tanto, seppur il giocatore piaccia e al giocatore piaccia il Toro (tanto che in caso di permanenza potrebbe diventarne il capitano), mentre la Juventus non ha intenzione di abbassare le pretese, perché sa benissimo che il ragazzo ha molto mercato e potrebbero arrivare offerte interessanti. Insomma, probabilmente servirà un nuovo incontro tra le parti, a meno che il Toro non decida di fare un passo indietro ed esercitare quel diritto di riscatto pari a 14 milioni. La Juve non ha fretta, mentre il Toro ha tempo fino al 17 giugno per aggiudicarsi Mandragora, poi la concorrenza si farà sentire.