Toro, il gruppo ha voglia di ripartire: i granata si allenano anche in vacanza

I giocatori del Torino hanno mostrato sui loro profili social che si mantengono in forma anche durante le vacanze

I giocatori del Toro ci tengono ad arrivare al raduno del 6 luglio al Filadelfia in forma per fare una buona impressione sul nuovo mister Ivan Juric. Almeno così si è portati a pensare se si guardano i profili social dei calciatori granata che non perdono mai l'occasione per immortalarsi mentre si allenano. Tra i più attivi sotto questo aspetto troviamo Armando Izzo, il difensore campano ci tiene a mantenersi allenato come si evince da una foto pubblicata sul suo profilo Instagram mentre si trova in palestra ad allenarsi con scritto: "Ultima settimana di vacanze, poi si ritorna a battagliare!". Izzo, da quando è finita la stagione, è sempre stato il calciatore granata che si è allenato con più costanza, tra quelli non impegnati con le nazionali. A fine maggio, infatti, l'ex Genoa era rimasto ad allenarsi al Filadelfia per farsi trovare pronto da Juric. Anche Tomas Rincon si sta allenando al meglio, in più lui deve anche recuperare il miglior stato di forma dopo che nelle scorse settimane è risultato positivo al Covid e per questa ragione ha dovuto saltare la Copa America con il suo Venezuela. El General ha pubblicato dei brevi video nei quali è alle prese con un allenamento in palestra dove si esercita a corpo libero e correndo sul tapis roulant.