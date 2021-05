Torino, Izzo al lavoro al Fila: per Juric è lui il punto fermo della difesa

Il difensore granata ritrova il tecnico che ha creduto in lui: è la certezza di questo nuovo Toro

Gualtiero Lasala

Un Toro da ricostruire, con un nuovo allenatore sulla panchina granata: Ivan Juric. Il tecnico ex Hellas Verona dovrà imbastire un lavoro lungo e complesso per poter riportare il Torino nella parte sinistra della classifica. Ma per poterlo fare ha sicuramente bisogno di giocatori di fiducia, che conosce bene e che stima: uno di questi è sicuramente Armando Izzo, difensore granata che Juric ha già allenato al Genoa e che ha sempre apprezzato moltissimo nel corso della sua carriera.

PUNTO FERMO - "È un potenziale top player, sempre pensato". Furono queste la parole che proprio l'attuale allenatore del Torino disse ai nostri microfoni (QUI l'intervista integrale) su Izzo, che era appena stato acquistato dalla società granata come innesto per la difesa di Mazzarri. Ed ora Juric se lo ritrova in "casa", potendo fare affidamento su un giocatore che conosce da diverso tempo. Ma non solo: considerato che Juric gioca con la difesa a tre, Izzo è il perfetto centrale di destra di cui ha bisogno il tecnico. Le sue parole, appena tre anni fa, furono queste: "E' nato per giocare con la difesa a tre".

AL LAVORO - Nel frattempo Izzo continua ad allenarsi duramente al Filadelfia anche in questi giorni, come ha riportato lui stesso sui canali social. Il difensore granata è già al lavoro per poter diventare uno dei "senatori" della squadra di Ivan Juric. Anche se nel corso dell'ultima stagione Izzo era stato più volte vicino a lasciare il capoluogo piemontese, con l'arrivo del tecnico croato può tornare ad essere il vero leader e protagonista della difesa del Toro, uno dei pochi punti fermi di questa squadra.