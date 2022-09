Toro, il punto dall’infermeria: obiettivo Napoli per Ricci, Miranchuk e Vojvoda

La situazione degli infortunati granata in vista del match al Diego Armando Maradona contro il Napoli: ora sosta nazionali

Cecilia Mercatore

Il Torino ha già iniziato a preparare la partita contro il Napoli, gara in programma il 1° ottobre al Diego Armando Maradona, ma lo sta facendo senza i giocatori attualmente impegnati con le rispettive nazionali per i match di Nations League (LEGGI QUI). Per quanto riguarda l'infermeria granata, per la ripresa del campionato Ivan Juric dovrebbe tornare ad avere la rosa al completo: Samuele Ricci - salvo intoppi - e Aleksej Miranchuk, infatti, dovrebbero figurare nella lista dei convocati per la trasferta di Napoli e ci prova anche Mergim Vojvoda, non impiegato contro il Sassuolo per non rischiare di aggravare l'infortunio.

Torino, Ricci e Miranchuk verso il rientro per la trasferta di Napoli

Samuele Ricci sta continuando con le terapie per tornare al meglio dall'infortunio - interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra - . Il rientro era previsto per la prima gara dopo la sosta nazionali e così sarà, molto probabilmente. Il recupero del centrocampista azzurro, infatti, sta procedendo come previsto. Dunque, Ricci si prepara al rientro - salvo sorprese dell'ultimo minuto - contro il Napoli. Lo stesso vale per Aleksej Miranchuk, pronto a tornare tra i convocati di Ivan Juric per la trasferta in terra campana. Il russo, fuori per una lesione muscolare rimediata alla prima giornata durante Monza-Torino, ha comunque fatto miglioramenti: ha ormai concluso le terapie e si sta allenando seguendo un programma differenziato.

Vojvoda resta a Torino: l'esterno prova a esserci per il Napoli

Mergim Vojvoda proverà il recupero in vista della prima partita del Torino dopo la sosta per le Nazionali, la trasferta contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona in programma sabato 1 ottobre alle ore 15:00. L'esterno granata, infatti, non ha risposto alla chiamata del suo Kosovo per gli impegni di Nations League. Il giocatore è rimasto a Torino per recuperare in seguito alla lesione al bicipite femorale destro (LEGGI QUI). Contro il Sassuolo Ivan Juric ha preferito non schierarlo per evitare di aggravare la situazione, ma l'assenza di Vojvoda si è sentita sulla sinistra (LEGGI QUI l'approfondimento) e per il tecnico croato sarebbe fondamentale ritrovarlo per la partita contro i partenopei.