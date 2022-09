Toro, che fatica a sinistra: pesano le assenze di Rodriguez, Ricci e Vojvoda

Andando ad analizzare quella che è stata la partita, emerge l'importanza delle assenze tra i granata. La mancanza di Ricci si era già fatta sentire nelle scorse settimane, a maggior ragione in assenza di un vero e proprio sostituto del numero ventotto. A questa si sono sommate anche le assenze dell'ultimo minuto di Rodriguez e Vojvoda, fermati rispettivamente dalla febbre e da un fastidio muscolare. Sono dunque venute a mancare pedine importanti per Juric, con un'importante conseguenza: la catena di sinistra è stata da ridisegnare. E questo ha avuto un peso in una partita in cui il Torino è stato indotto dal Sassuolo a costruire dal basso poichè i neroverdi, come spiegato dal tecnico Dionisi, hanno evitato una pressione alta per evitare di farsi scavalcare dai lanci lunghi di Milinkovic-Savic.

Juric ha dovuto rinunciare contemporaneamente a tre giocatori che rappresentano importanti fonti di gioco nella stessa zona del campo. Dell'importanza di Ricci in fase di costruzione dal basso si è già detto abbastanza, lo stesso discorso si può estendere a Rodriguez: la tecnica e l'intelligenza tattica dello svizzero rappresentano un'arma importante per far ripartire il gioco. E se a queste si aggiunge anche l'assenza di Vojvoda, reduce da un'ottima partita a San Siro, è chiaro che la situazione diventa più complicato. In difesa è toccato a Buongiorno che - aldilà degli errori in fase difensiva visti contro il Sassuolo - non ha la stessa abilità di Rodriguez in fase di impostazione. Discorso analogo per Linetty, che ha caratteristiche completamente diverse da Ricci e non ha sicuramente nell'impostazione il proprio punto di forza. Se l'è cavata meglio Lazaro, parso in crescita ma non ancora ai livelli dell'ultimo Vojvoda. Insomma, contro il Sassuolo si è vista una catena di sinistra decisamente rimaneggiata e le assenze si sono fatte sentire soprattutto in fase di impostazione: se a San Siro il problema era stata la poca precisione sotto porta, contro il Sassuolo sono proprio mancate le occasioni da rete, e proprio qui sta il passo indietro di cui ha parlato Juric.