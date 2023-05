Toro, l’ottavo posto è raggiungibile? Calendari a confronto, è corsa a sei

Dal Bologna all'Udinese: sei squadre in quattro punti per un posto che potrebbe anche valere la Conference League

Sei squadre ammassate in appena quattro punti: è una corsa apertissima quella per l'ottava posizione, attualmente occupata dal Bologna. I felsinei sono a quota 45, appaiati alla Fiorentina ma avanti per gli scontri diretti. Seguono a ruota Monza e Sassuolo, rispettivamente a 44 e 43. Quindi in dodicesima posizione c'è il Toro, che ha 42 punti proprio come l'Udinese ma è avanti per le vittorie nei due scontri diretti con i friulani. Il finale di campionato si preannuncia dunque apertissimo per raggiungere una posizione che consente di partire dagli ottavi di finale di Coppa Italia e che, in base alle decisioni della giustizia sportiva, potrebbe anche significare qualificazione europea. Le ultime sei giornate saranno dunque importanti per le squadre in corsa per l'ottavo posto.

Torino: scontri diretti con Monza e Fiorentina — Il Toro da qui alla fine avrà un calendario di media difficoltà. I granata faranno visita ad una Sampdoria ormai virtualmente retrocessa, quindi domenica ospiteranno il Monza in quello che si può definire scontro diretto. Insidiose le trasferte contro Verona e Spezia, in piena lotta per non retrocedere. Gli altri incontri casalinghi saranno contro Fiorentina ed Inter. Quanto alla partita con la Viola, capita in un momento ottimale per il Toro: la squadra di Italiano giocherà la semifinale di Conference il giovedì prima di arrivare a Torino, il mercoledì successivo andrà invece a Roma per la finale di Coppa Italia. Da valutare se l'Inter avrà ancora obiettivi l'ultima giornata di campionato; sullo sfondo c'è la possibilità che una settimana più tardi i nerazzurri debbano giocare la finale di Champions League (in semifinale sono attesi dal derby col Milan, non una gara proibitiva).

Bologna: trasferta a Sassuolo, poi Roma e Napoli — Il Bologna farà visita all'Empoli nell'infrasettimanale, trasferta insidiosa contro una squadra che ha bisogno degli ultimi punti per non trovarsi invischiata nella bagarre salvezza. Gli uomini di Thiago Motta avranno dunque la trasferta contro il Sassuolo che si presenta come scontro diretto, quindi ospiteranno una Roma in piena corsa Champions League. Più agevole il successivo turno in casa della Cremonese, ormai virtualmente retrocessa. Gli ultimi due turni saranno invece in casa contro il Napoli e sul campo del Lecce. I partenopei non avranno più niente da chiedere al campionato, da valutare se i salentini arriveranno già salvi all'ultimo turno.

Fiorentina: calendario più difficile, ma pista Europa con le coppe — Decisamente fitto il calendario della Fiorentina, impegnata su tre fronti. Due trasferte in Campania nei prossimi due turni per la Viola: visita alla Salernitana nell'infrasettimanale, quindi appuntamento sul campo del Napoli che verosimilmente avrà già lo Scudetto cucito sul petto. Quindi arriveranno le due gare di Conference (semifinale) contro il Basilea, in mezzo lo scontro diretto con l'Udinese. I viola faranno quindi visita al Toro, tre giorni dopo affronteranno l'Inter in finale di Coppa Italia e chiuderanno il campionato contro Roma (casa) e Sassuolo (trasferta). Il calendario della Fiorentina è dunque il più tosto tra le squadre in corsa per l'ottavo posto, ma gli uomini di Italiano possono assicurarsi la qualificazione in Europa League anche vincendo una delle due coppe in cui sono ancora impegnati.

Monza: Roma e Napoli ma non solo — Quanto a difficoltà non scherza nemmeno il calendario del Monza, atteso da diverse gare dall'elevato coefficiente di difficoltà. Gli uomini di Palladino ospiteranno la Roma prima di fare visita al Toro. Quindi la gara casalinga contro il Napoli e la trasferta sul campo del Sassuolo, altro scontro diretto nella corsa all'ottava posizione. Alla penultima i brianzoli ospiteranno il Lecce (da vedere se già salvo o meno), quindi chiusura di campionato in casa di un'Atalanta che potrebbe ancora essere in piena corsa per un posto in Champions League.

Sassuolo: tre scontri diretti e due gare difficili — Ricco di insidie anche il calendario del Sassuolo, atteso da diversi scontri diretti e gare contro squadre che hanno ancora molto da chiedere al campionato. Si parte dalla trasferta in casa della Lazio, in piena corsa Champions, quindi lo scontro diretto con il Bologna e la gara a Milano contro l'Inter, anche lei senza più margini di errore per arrivare tra le prime quattro. Quindi alla penultima la gara contro la Sampdoria che sarà già retrocessa farà da intermezzo tra i due scontri diretti casalinghi contro Monza e Fiorentina.

Udinese: subito Napoli, Juve all'ultima — Quanto all'Udinese, spicca subito la gara casalinga contro il Napoli che proprio in Friuli spera di festeggiare la matematica vittoria del titolo. La gara più agevole contro la Sampdoria precederà lo scontro diretto con la Fiorentina, poi la gara casalinga contro una Lazio in piena corsa per la Champions League. Alla penultima i bianconeri faranno visita ad una Salernitana che probabilmente sarà già salva, quindi chiuderanno ospitando Juventus che potrebbe essere in corsa per qualche coppa europea, pur con la grossa incognita della giustizia sportiva.

Calendari a confronto In grassetto le partite in casa