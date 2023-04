Toro, quante chance per l’ottavo posto? I calendari a confronto delle contendenti

Tra il Bologna ottavo e il Sassuolo tredicesimo sono comprese sei squadre in appena quattro punti: Bologna 44, Udinese, Fiorentina e Torino 42, Monza 41 e Sassuolo 40 . L'ottavo posto resta quindi alla portata del Torino, considerato che se ne sono andate 31 giornate su 38. La lotta sarà piuttosto avvincente e non varrà soltanto l'ottava piazza, ma anche un posizionamento nella parte sinistra della classifica. Tutte queste formazioni si trovano nella terra di mezzo: sono troppo lontane dalle prime sette posizioni e hanno una distanza di grande agio dalla zona rossa. Il Torino da qui alla fine avrà un calendario di media difficoltà. Affronterà Atalanta e Inter che si trovano davanti, Monza e Fiorentina che sono in lotta proprio per l'ottavo posto e Sampdoria, Hellas Verona e Spezia che stanno lottando per mantenere la categoria. Giocherà quattro gare su sette all'Olimpico-Grande Torino, a partire dalla prossima con l'Atalanta.

Il calendario della Fiorentina è il più affollato tra Serie A, Coppa Italia e Conference League

Con un leggero vantaggio di punti partirà il Bologna, che avrà quattro trasferte e in casa ospiterà Juventus, Roma e Napoli (i partenopei il 28 maggio dovrebbero già aver sul petto il tricolore cucito). I felsinei andranno a Empoli, a Reggio Emilia con il Sassuolo, a Cremona e a Lecce. La formazione di Thiago Motta dovrebbe quindi avere un percorso piuttosto lineare fino all'inizio di giugno. Più complesso, almeno sulla carta, il calendario dell'Udinese: Lecce al "Via del mare", Napoli e Sampdoria in casa, trasferta a Firenze, match interno con la Lazio, Salernitana all'"Arechi" e conclusione casalinga con la Juventus. Per la collocazione delle gare potrebbe avere soltanto la Salernitana senza grandi motivazioni, mentre tutte le altre potrebbero avere obiettivi ancora da centrare. Discorso a parte lo merita la Fiorentina che dovrà far conciliare il campionato con la Conference League e la Coppa Italia. Avrà sicuramente tre impegni in più, che potrebbero diventare cinque in caso di accesso in finale sia in Europa sia nella seconda competizione nostrana. Il calendario della Viola sarà quindi ampiamente condizionato dalle semifinali di Conference e Coppa. Giovedì 27 aprile ci sarà il ritorno con la Cremonese, poi tre gare di campionato con Sampdoria, Salernitana e Napoli; giovedì 11 maggio ci sarà l'andata con il Basilea e prima del ritorno si inserirà lo scontro diretto con l'Udinese. Dopo il Basilea, in attesa di eventuali finali, ci saranno anche Torino, Roma e Sassuolo in Serie A. Insomma, il finale di stagione dei toscani sarà il più affollato di tutti.