Serie A, la classifica: vittorie per Monza e Udinese, il Torino è al nono posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite della domenica in cui si disputa il 31° turno

La domenica di Serie A si è aperta con la vittoria dell'Inter per 0-3 sul campo dell'Empoli. Un successo nerazzurro firmato Lukaku che ha realizzato una doppietta e un assist per Lautaro Martinez. Con questi tre punti la squadra di Inzaghi sale in classifica a quota 54 punti mentre la formazione toscana resta ferma con 32 punti.