Verso Almeria-Torino: ultime news e dove vedere l’amichevole

Alle ore 17 del 16 dicembre il Torino scenderà in campo per sfidare l'Almeria, nel secondo test amichevole in questo mese di dicembre

Domani - venerdì 16 dicembre - alle ore 17.00 il Torino di Ivan Juric sarà in campo per la seconda amichevole in questo mese di dicembre. Dopo aver vinto con l'Espanyol per 1-0 grazie al gol di Miranchuk, domani pomeriggio i granata sfideranno l'Almeria alla Pinatar Arena (San Pedro del Pinatar). L'Almeria non ha un canale che trasmetterà il match amichevole: è probabile che su Torino Channel sarà possibile vedere la partita, ma deve ancora essere confermato dal club granata. E' un tema delicato dopo i problemi tecnici di Torino Channel riscontrati nello scorso match con l'Espanyol. Su Toro News, come di consueto, vi proporremo la diretta testuale dell'incontro.