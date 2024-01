Verso Torino-Napoli: dove vedere la gara in tv e streaming

Domenica 7 gennaio andrà in scena Torino-Napoli, sfida tra Juric e Mazzarri. La partita si giocherà alle ore 15 e sarà valevole per la 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata prima del giro di boa. I partenopei si presentano a Torino con l'obiettivo di ritrovarsi dopo le difficoltà degli ultimi mesi e raggiungere una nuova stabilità. Il momento del Napoli è infatti negativo: all'ultima uscita solo 0-0 con il Monza, un pari che non ha scacciato i pensieri negativi post eliminazione in Coppa Italia per mano del Frosinone e post ko con la Roma. D'altro canto anche il Toro non vuol lasciar punti per strada e cerca una vittoria che manca da due uscite, in cui sono arrivati invece il pari per 1-1 contro l'Udinese e il ko a Firenze per 1-0. Di seguito, un quadro generale su dove poter seguire la sfida in tv e streaming.