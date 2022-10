Vicario, il portiere dell’Empoli piaceva anche al Torino. In futuro chissà…

Il club granata in estate ha monitorato la situazione del portiere friulano, salvo poi decidere di non intervenire in porta

Gianluca Sartori

Guglielmo Vicario, 25 anni, è il portiere dell’Empoli e insieme ai suoi compagni proverà a mettere i bastoni tra le ruote al club granata domenica alle 12.30 nel match dell’Olimpico Grande Torino (QUESTE LE SUE PAROLE IN VISTA DELLA GARA). Vicario, nelle ultime due stagioni, si è contraddistinto come uno dei migliori portieri del campionato e a conferma di ciò è arrivata la convocazione del ct Roberto Mancini per gli impegni della Nazionale di settembre. Dopo Donnarumma e Meret, il portiere dell’Empoli ha sicuramente le carte in regola per provare a entrare nella rosa dei primi tre portieri azzurri.

Vicario piaceva al Torino, in estate un sondaggio

Quel che è interessante in vista di Torino-Empoli è che anche il club granata è tra i tanti estimatori del portiere di Paolo Zanetti. L’estate scorsa c’è stato modo di far giungere all’entourage del giocatore alcune manifestazioni di gradimento. A metà giugno il club empolese ha esercitato il diritto di riscatto che vantava nei confronti del Cagliari (per otto milioni) e il club granata fu tra le società che successivamente accarezzarono l’idea di intavolare una trattativa con la società del presidente Fabrizio Corsi. Poi quel che è successo è noto, con la decisione di destinare il (non eccessivo) budget in altre zone del campo e la scelta di puntare sul rilancio di Vanja Milinkovic-Savic.

Vicario, possibile uomo mercato del 2023

Il futuro della porta granata, tuttavia, è tutto da scrivere, Vanja attualmente è in scadenza nel 2024, ogni tanto incappa in qualche imperfezione e deve ancora mettere a tacere tutti gli scettici. E anche per quanto riguarda Vicario, non è escluso che il portiere in futuro decida di provare a passare in un club più blasonato. Uno come lui, partito dal basso della Serie D per arrivare alla Nazionale, ora non si pone limiti. Farà il massimo per la salvezza dell’Empoli, poi l’estate prossima si vedrà: può essere uno dei portieri più interessanti del mercato 2023. E chissà se il Torino, che da Empoli ha già concluso il colpo Ricci, deciderà di iscriversi alla corsa