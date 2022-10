Empoli, Vicario focalizzato sul Torino: “Dobbiamo essere umilmente ambiziosi”

Continua l'avvicinamento dell'Empoli alla sfida dell'ora di pranzo di domenica all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Ivan Juric. A tal proposito, e con in mente ancora la sconfitta patita nel finale contro il Milan, il portiere dei toscani, Guglielmo Vicario, ospite della trasmissione Azzurro Mania, si è così espresso: "Con il Milan abbiamo fatto una grande gara ma ci è mancato quel pizzico di fortuna che porta punti. Noi, comunque, abbiamo analizzato gli errori e siamo concentrati per la prossima gara con il Torino, contro cui dovremo mostrare la nostra identità ed essere umilmente ambiziosi. Il gruppo è molto motivato e lavora in grande armonia. Siamo molto legati a Mister Zanetti e crediamo che con il lavoro ci toglieremo delle belle soddisfazioni".