Vlasic, sulla trequarti non è la prima scelta. E Juric lo schiera a centrocampo

Contro la Roma un'esclusione dai titolari che fa riflettere sulle cifre del riscatto. Il tecnico lo prova in mediana per aumentare la pericolosità offensiva

Luca Bonello

Torino-Roma ha dato il via ad una scia di riflessioni nei confronti della squadra di Juric, sia per quel che riguarda il gioco, sia per quel che concerne il futuro dei granata. Un elemento su cui è interessante dedicare un approfondimento è Nikola Vlasic, il quale, contro i giallorossi, non è stato inserito nell'11 iniziale, per poi subentrare in mediana a Samuele Ricci nel corso della ripresa.

Vlasic e i 15 milioni del riscatto: riflessioni in casa Toro — Un aspetto su cui riflettere è certamente l'esclusione dalla formazione titolare di Vlasic, il quale, è ormai da tempo che, tra infortuni e prestazioni sottotono, non riesce a ritornare ai livelli pre-Mondiale, quando era certamente l'uomo in più del Torino e un'arma di assoluta pericolosità. Al momento, infatti, non è più la prima scelta di Juric sulla trequarti, anzi, si alterna con Miranchuk per affiancare Radonjic. Un indizio certamente significativo del fatto che difficilmente verrà riscattato in estate alla cifra pattuita di 15 milioni.

Vlasic a centrocampo: la mossa di Juric — Un secondo tema che riguarda Nikola Vlasic è la posizione in cui è stato schierato contro la Roma, ovvero quella di centrocampista centrale. Per Juric, che già altre volte in stagione ha optato per questa soluzione, era una buona mossa perché "eravamo in controllo, attaccavamo noi", ma la realtà dei fatti è che il croato non è riuscito a dare quella marcia in più che serviva al Toro. In situazioni di svantaggio, l'inserimento in mezzo al campo di Vlasic può essere in effetti una buona idea per aumentare il tasso tecnico e la pericolosità offensiva della squadra, ma da Vlasic servirà molto di più di quanto fatto vedere contro la Roma.