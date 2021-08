Warming non convince: la sua permanenza in granata non è scontata

Esile fisicamente e ancora molto acerbo: il giovane danese potrebbe essere girato in prestito

IN RITIRO -Arrivato a Torino il 10 luglio scorso, il danese ha avuto modo di svolgere l'intero ritiro di Santa Cristina con la squadra, dando così la possibilità al proprio allenatore di analizzarlo sotto tutti i punti di vista. L'inizio di avventura in granata non è stato però dei migliori, tanto che, man mano che è aumentato il livello degli avversari, ha trovato sempre meno spazi nelle rotazioni di squadra nelle partite amichevoli, arrivando addirittura a dover seguire l'intera partita con il Rennes dalla panchina. Warming si sta dimostrando bravo dal punto di vista tecnico, ma è ancora troppo esile fisicamente e dà l'impressione di non essersi ancora ambientato. Il suo rendimento si rispecchia poi nelle scelte di mercato, dato che Juric ha richiesto espressamente un altro trequartista alla società, a dimostrazione che il danese non è sicuramente una prima scelta.