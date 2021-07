Warming, tecnica e dribbling non mancano. Ma fisicamente fa ancora fatica

Seconda punta o esterno: il danese dimostra di avere un destro educato, ma è ancora leggero e fatica a tenere botta nei contrasti

Il lavoro da fare non manca, la materia su cui lavorare nemmeno: è stato un avvio dai due volti quello di Magnus Warming. Il jolly offensivo danese, prelevato per una cifra vicina al milione e mezzo di euro, ha mandato segnali positivi nei primi giorni di lavoro a Santa Cristina.

TECNICA E DRIBBLING - La tecnica di base non manca affatto: fin dal primo giorno Warming ha dimostrato di saperci fare e di poter contare su un destro molto educato. Tiri precisi e qualche imbucata pregevole per il ventunenne danese, impiegato soprattutto da seconda punta nel 4-3-1-2 provato da Juric. Chiaramente il ritmo del campionato italiano è completamente diverso rispetto a quello cui era abituato Warming, ma le capacità su cui lavorare non mancano. L'abilità nel dribbling emersa in Danimarca è stata confermata anche a Santa Cristina: negli uno contro uno con i difensori, l'ex Lyngby è spesso riuscito a saltare il diretto avversario.