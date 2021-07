Toro, i primi indizi da Santa Cristina: Juric al lavoro sul 3-4-1-2

Le primissime indicazioni sul modulo: Baselli o Millico dietro le punte, Verdi fa l'attaccante

Arrivare a conclusioni dopo appena tre giorni di ritiro sarebbe prematuro e superficiale. Ma va comunque detto che i primi allenamenti in altura hanno iniziato a delineare il nuovo Toro. A partire proprio dal modulo: nelle esercitazioni e in partitella Juric ha fin qui provato il 3-4-1-2 .

IL MODULO - Su difesa e centrocampo c’erano ormai pochi dubbi: gli anni di Verona, ma non solo, avevano già fatto capire in modo molto chiaro la filosofia di Juric. Il dubbio più grande riguardava dunque il tridente: due esterni, due trequartisti o un giocatore a supporto delle due punte? Al momento le indicazioni vanno in quest’ultima direzione: il nuovo tecnico ha lavorato soprattutto con un trequartista a supporto di due attaccanti. Una soluzione che – in ogni caso – non esclude a prescindere anche le altre opzioni: il ritiro è ancora lungo e ci sarà tutto il tempo per sperimentare.