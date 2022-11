Calciatori di A in scadenza 2023: da Gagliardini a Nzola, chi può piacere al Toro

Da Gagliardini a Nzola passando per Pereyra: ecco le occasioni a zero per la sessione di calciomercato di gennaio

Quest'anomala pausa per il Mondiale catapulta la Serie A verso il mercato di gennaio. Quando si riprenderà a giocare, infatti, la sessione invernale sarà già aperta e, quindi, sarà il momento per rinforzarsi, anche sfruttando i contratti in scadenza a giugno 2023 di alcuni giocatori, che, nel caso, potrebbero essere acquistati a esborsi ridotti, oppure prenotati per giugno a parametro zero. Il Torino a sua volta ha dei calciatori in rosa con scadenza tra pochi mesi (alcuni dei quali molto importanti: ecco la lista). Ma tra i principali calciatori di Serie A in scadenza di contratto con la propria società al 30 giugno 2023, quali sono quelli che potrebbero fare al caso del Toro?

Gagliardini ma non solo: ecco le occasioni per il centrocampo — Il centrocampo è il reparto in cui il Torino deve maggiormente rinforzarsi. Le alternative ai titolari sono poche e, considerata anche la particolare situazione che sta vivendo Sasa Lukic, un intervento in quella zona del campo è necessario. Per questo, il nome di Roberto Gagliardini, ai margini del progetto Inzaghi all'Inter e prossimo all'addio, diventa interessante. Spiccano anche i nomi di Pedro Obiang, non più un titolare del Sassuolo ma un giocatore di buona caratura, e Tolgay Arslan, a tratti davvero molto brillante nell'Udinese di quest'anno. Sono giocatori con già una grande esperienza nel campionato italiano e molto fisici, ovvero il prototipo di mediano che in questo momento il Toro necessita. Sullo sfondo anche il trequartista dell'Udinese (prestato in questa stagione alla fascia), Roberto Pereyra. Un calciatore duttile che nello schema di Juric potrebbe ricoprire diversi ruoli.

Nzola per l'attacco e Palomino per la difesa: gli altri in scadenza a giugno 2023 — Un altro reparto in cui il Toro ha bisogno di alternative è l'attacco. Ad ora, come punta centrale, Juric può contare solo su Pellegri e Sanabria, i quali però non hanno mai dato troppe sicurezze dal punto di vista fisico. Per questo, un profilo come quello di M'Bala Nzola, anche lui in scadenza a giugno 2023 con lo Spezia, non può che stuzzicare. Allargando poi quest'approfondimento a tutti gli altri ruoli e reparti, degni di nota e d'interesse granata potrebbero essere anche l'attuale difensore dell'Atalanta, José Luis Palomino. Conosce il calcio di scuola Gasperini/Juric e - dopo essere stato scagionato dal caso doping - è tornato a giocare in campionato. Per il futuro può essere un'opzione di esperienza per una difesa molto giovane come quella del Torino, soprattutto se il contratto di Koffi Djidji non dovesse essere rinnovato.