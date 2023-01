Calciomercato, dalla Turchia: “Il Besiktas tratta con il Torino per Rodriguez”

Occhi dalla Turchia su Ricardo Rodriguez, capitano del Torino. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato turco, Gokmen Ozcan, il Besiktas , società che occupa attualmente la quinta posizione nel massimo campionato di Turchia, avrebbe messo gli occhi su Ricardo Rodriguez , per il quale avrebbe già dato il via alle trattative con il Torino.

Ozcan: "Il Besiktas ha iniziato i colloqui per Rodriguez"

"Il Besiktas ha iniziato i colloqui per il 30enne del Torino Ricardo Rodriguez". Rodriguez, al momento, vanta 72 presenze con la maglia del Torino. Voluto da Giampaolo, messo ai margini da Nicola e rilanciato da Juric, Rodriguez è diventato col tempo una pedina importante per la società granata, oltre che un punto fermo per quel che riguarda la difesa della nazionale svizzera, con la quale ha giocato ben tre Mondiali. Per questo è difficile ritenerlo in uscita in questo mercato di gennaio. Rodriguez con il Torino tuttavia col Torino ha un contratto sino al 2024 e quest'anno occorrerà anche riflettere sul suo futuro. Al momento, Rodriguez conta 18 presenze tra Serie A e Coppa Italia nella stagione 2022/2023.