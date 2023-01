Serie A, la classifica: una sconfitta che avvicina il Toro alla parte destra

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite della domenica in cui si gioca il 18° turno

Il Torino viene sconfitto 0-1 dallo Spezia e rimanda ancora una volta il ritorno alla vittoria in campionato che manca dal 9 novembre. nelle ultime quattro partite sono infatti arrivati 3 pareggi e una sconfitta. Con questa striscia di risultati i granata si stanno avvicinando sempre di più alla parte destra della classifica. Complici le vittorie di Bologna e Monza, i ragazzi di Juric si trovano ora in nona posizione a quota 23 punti al pari della Fiorentina, solo una lunghezza in più del Bologna undicesimo. Lo Spezia invece ottiene tre punti preziosi che consentono di salire a quota 18 punti, nove in più della zona retrocessione.