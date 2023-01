Calciomercato, gli occhi del Toro su Ilic e Hien: doppia operazione col Verona

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino potrebbe presto chiudere una doppia operazione di mercato. Si tratta di nomi già da tempo sul taccuino dei granata, entrambi di proprietà dell'Hellas Verona: il difensore classe 1999 Isak Hien e il cenrtrocampista 2001 Ivan Ilic. Il direttore tecnico Vagnati avrebbe avviato una trattativa con il Verona per l'acquisto a titolo definitivo dei due giocatori: il difensore svedese resterebbe all'Hellas in prestito fino a giugno, mentre il centrocampista mancino, che ha esordito in Italia proprio con Juric sarebbe sin da subito a disposizione dell'allenatore croato. Sono previsti aggiornamenti nei prossimi giorni.