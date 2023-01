Calciomercato Torino, il punto: Juric attende fiducioso e apre a prestito Bayeye

Il Torino continua a guardarsi intorno sul mercato, ma non ha ancora fatto, al momento, mosse concrete. Juric nel frattempo è impaziente e pregusta due rinforzi con cui riterrebbe la rosa completa. Ad oggi, sabato 14 gennaio, non ci sono entrate o uscite ufficiali tra le fila granata. Torino ancora in stand by quindi, anche se se si continua a lavorare su alcuni fronti.