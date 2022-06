Calciomercato Torino, in settimana incontro con l’entourage di Mandragora

Continua la trattativa Toro-Juventus per definire il futuro di Rolando Mandragora. Come raccontato su queste colonne, i granata hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il giocatore (dopo che l'obbligo è saltato), ma, nonostante ciò, non vogliono lasciarselo scappare. Il club infatti sta cercando di trovare un accordo con la Juventus per strappare il ragazzo a una cifra minore rispetto a quella a cui ammontava il riscatto (14 milioni). In tal senso i prossimi giorni potrebbero essere decisivi, e, inoltre, a breve il Toro dovrebbe incontrare l'entourage del calciatore per fissare i termini per un contratto sino al 2026.