Da Ribery a Mustafi: ecco i principali svincolati sul mercato. C’è pure Nkoulou

Il mercato estivo è terminato alle ore 20 di ieri sera, ma quello dei giocatori svincolati può continuare: ancora in attesa di trovare una sistemazione sono Ramirez, Giovinco, Pellè, Mirante e non solo

NOMI IN ORBITA TORO - In questa lista svincolati ci sono diversi giocatori che sia in quest'ultima sessione di mercato che in passato sono stati accostati al Torino. Tra i giocatori free agent in questo momento c'è Shkodran Mustafi, difensore campione del Mondo con la Germania a Rio 2014 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dello Schalke o4: il club granata si è messo sulle sue tracce, ma poi ha optato per Zima e ora appare difficile che possa pensare di tornare sul tedesco (QUI i dettagli). Non solo Mustafi, anche il trequartista ex Sampdoria Gaston Ramirez è ancora senza squadra: l'uruguaiano fu molto vicino l'estate scorsa a vestire la maglia granata e recentemente si è proposto proprio al Torino (QUI i dettagli). Anche il portiere ex Roma Antonio Mirante - accostato al Torino per prendere il posto di Sirigu - e Franck Ribery sono attualmente senza una squadra.