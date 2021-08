Calciomercato Torino, per la difesa si tratta con Mustafi

Si prospetta un altro arrivo in casa granata dopo quello di Praet

Il Torino tratta Shkodran Mustafi, giocatore svincolato che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dello Schalke o4. Il campione del mondo di Rio 2014, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, sarebbe il primo nome per il rinforzo in retroguardia che cerca il Torino, dopo che nelle scorse ore è stato completato l'acquisto di Praet, che sta effettuando le visite mediche allo stadio "Olimpico-Grande Torino". Il Torino avrebbe deciso di optare per Mustafi dopo che è venuto meno l'obiettivo Kabak, il quale ha scelto di accasarsi al Norwich in Premier League (QUI IL LIVE CALCIOMERCATO). Già da alcuni giorni, comunque, vanno avanti i contatti con l'entourage di Mustafi, che nelle ultime settimane aveva attirato l'attenzione di altri club italiani, oltre il Torino. Resta ancora in piedi l'ipotesi Becao, ma al momento il Torino lavora principalmente sul difensore tedesco.