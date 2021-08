Torino, il tabellone definitivo del calciomercato 2021: la rosa e l’undici tipo

Sul fronte uscite, si è completato oggi il passaggio di Jacopo Segre al Perugia (LEGGI QUI): prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di promozione in Serie A) a favore degli umbri. Anche Nicola Rauti ha salutato: si è accasato in Serie C nell'ambizioso Pescara di Sebastiani. E con lui anche Vincenzo Millico, andato al Cosenza (LEGGI QUI). Infine, Iago Falque ha rescisso il contratto con il club granata al termine di un mercato che ha visto salutare il Torino Sirigu, Ujkani, Nkoulou, Murru, Bonazzoli, Meité, Lyanco, Gojak.