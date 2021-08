UFFICIALE – Jacopo Segre passa in prestito al Perugia

Chiusa la trattativa tra i granata e il club umbro

Si è conclusa ufficialmente la trattativa tra il Torino e il Perugia per Jacopo Segre . Il club umbro ha ufficializzato pochi istanti fa l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto e obbligo di riscatto) del centrocampista granata. Nell'affare rientra anche il giovane Samuele Angori , che va a rinforzare la rosa della Primavera granata .

Perugia, 31 agosto 2021 – AC Perugia Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Torino FC per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto e obbligo di riscatto) fino al 30 giugno 2022 delle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Segre. Il centrocampista, nato a Torino il 13 febbraio 1997, vanta 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia con il Torino, 84 in Serie B fra Chievo Verona, Venezia e Spal, dove in quest’ultima ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione totalizzando 18 presenze e 1 gol.