Calciomercato, Samuele Angori verso il Torino: rientra nell’operazione Segre

Operazione in prestito con diritto di riscatto per Segre. Nella trattativa rientra il erzino sinistro classe 2003 Angori

Il Torino sta per chiudere un'operazione in uscita. Si tratta della cessione di Jacopo Segre al Perugia in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A. Nell'affare rientra il giovane Samuele Angori, che va a rinforzare la rosa della Primavera granata. Il ragazzo, che compie 18 anni ad ottobre, conta 20 presenze con il Perugia Under 17, squadra con la quale ha realizzato anche 5 gol nonostante sia un terzino sinistro di ruolo, che, nelle emergenze può essere schierato come centrale di difesa o mediano.