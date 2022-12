Martin, un mancino veloce e tecnico: il profilo dell’esterno che piace al Torino

Dall'Espanyol al Mainz: la (giovane) carriera di Martin

Nato a Montmelò, in Spagna, il 22 aprile 1997, Aaron Martin cresce calcisticamente nel settore giovanile dell'Espanyol, società che, dopo un anno nella squadra B, lo fa esordire in Liga, per la precisione il 2 ottobre 2016, quando subentra a José Antonio Reyes in un Villareal-Espanyol chiusosi a reti inviolate. Nel club di Barcellona, il ragazzo resta fino al 2018, chiudendo la sua avventura con 66 presenze in Prima Squadra, prima di trasferirsi al Mainz con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Tutt'oggi milita ancora nel club tedesco, dove ha raggiunto quota 110 presenze, 4 gol e 8 assist. Dal Mainz, però, si è separato per 6 mesi all'inizio del 2021, quando è stato girato in prestito al Celta Vigo (3 assist realizzati in 20 presenze). Martin ha quindi sinora vissuto una carriera tra Spagna e Germania, ma non ha ancora avuto la possibilità di disputare una singola partita in una coppa europea o in nazionale. Infatti, il 25enne è arrivato al massimo all'Under 21 della Spagna, con la quale ha raccolto 12 presenze, senza però mai andare in rete o servire assist vincenti.