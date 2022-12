Toro, da Juranovic a Mazzocchi ma non solo: il punto sul mercato degli esterni

AL RAYYAN, QATAR - DECEMBER 09: Josip Juranovic of Croatia reacts during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Croatia and Brazil at Education City Stadium on December 09, 2022 in Al Rayyan, Qatar. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Si avvicina l'apertura ufficiale del mercato ma - complice la pausa per il Mondiale - i lavori stanno già entrando nel vivo. In casa Toro le attenzioni sono in questo momento rivolte soprattutto agli esterni di centrocampo, reparto in cui si potrebbero vedere diverse novità da gennaio. Al momento Juric può contare su cinque esterni destri di piede, ma non tutti possono dirsi certi della permanenza. Bayeye è pronto al prestito per giocare, mentre Aina ha il contratto in scadenza a giugno e - stando così le cose - da febbraio sarebbe libero di firmare con chiunque. Da decifrare anche il futuro di Singo, non un intoccabile per Juric e in scadenza nel 2024.