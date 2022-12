Chi è Juranovic, il sogno di mercato granata: qualità e corsa su entrambe le fasce

La carriera e le caratteristiche tecniche di Josip Juranovic, il nome nuovo per la fascia destra granata

Silvio Luciani

Qualità, corsa ed esperienza internazionale: ha giocato le coppe europee e sta per chiudere un mondiale vissuto da protagonista con la sua Croazia semifinalista. Stiamo parlando di Josip Juranovic, esterno destro entrato prepotentemente nel radar del Torino, in cerca di occasioni per rinforzare la squadra nel mercato di gennaio. Strapparlo al Celtic dopo l'ottimo torneo disputato in Qatar non sarà un'impresa semplice, intanto conosciamolo meglio. Chi è Josip Juranovic?

Ha già vinto con Hajduk Spalato e Legia: la carriera di Juranovic — Josip Juranovic nasce a Zagabria il 16 agosto 1995 e cresce calcisticamente nel settore giovanile del Durava, squadra della regione di Zagabria. Inizia la propria carriera da centrocampista e nel gennaio del 2015 si trasferisce a titolo definitivo all'Hajduk Spalato. L'ascesa con la maglia dei bianchi è vertiginosa: dopo i primi sei mesi di adattamento, Damir Buric inizia ad utilizzarlo come terzino destro e lui si impone. Terzino per modo di dire, viste le qualità tecniche da centrocampista e il grande contributo offensivo: gioca a destra e quando c'è bisogno anche a sinistra e in mediana. Rimane a Spalato per 5 anni, ne diventa capitano a soli 23 anni e colleziona, in totale, 165 presenze con 3 gol e 13 assist in tutte le competizioni. Nell'estate del 2020 saluta Spalato per trasferirsi in Polonia, al Legia Varsavia: ci resterà per una stagione e mezza, tempo di vincere il campionato polacco, andare in doppia cifra di assist e conquistare la maglia della nazionale in pianta stabile. Alla fine dell'esperienza con il Legia il bilancio parla di 41 presenze, 2 gol e 10 assist. Si trasferisce ancora una volta a gennaio per approdare in Scozia, al Celtic. Con la maglia degli scozzesi esordisce sia nella fase a gironi dell'Europa League (aveva giocato le qualificazioni con Legia e Hajduk) che in Champions League (in cui quest'anno ha accumulato 6 presenze, 1 gol e 1 assist) e in Conference League. Le 50 presenze arricchite da 6 gol e 3 assist con la maglia del Celtic (con cui ha vinto campionato e coppa) gli hanno fatto guadagnare la maglia da titolare per Qatar 2022 e anche nella rassegna mondiale, Juranovic si è confermato: sempre titolare nella Croazia, ha anche servito un assist nel corso del torneo.

Tecnica e corsa, può giocare sia a destra che a sinistra — Della sua versatilità abbiamo già parlato: per caratteristiche tecniche e tattiche, Juranovic si sposerebbe alla perfezione con Juric. Può giocare sia a sinistra che a destra, batte punizioni e rigori, è dotato di grande corsa ed è pienamente a suo agio in proiezione offensiva. Non a caso nell'arco della sua carriera, giocando in tre campionati diversi, ha messo a referto 11 gol e 26 assist. Le uniche incognite sul giocatore sono rappresentate dal fatto che non abbia mai giocato in uno dei top-5 campionati europei e che debba migliorare in fase difensiva. Ma l'esperienza internazionale e le doti mostrate in questo mondiale fanno passare in secondo piano anche questi aspetti. Ecco perché il Torino si è interessato a lui: per i granata, anticipare la concorrenza per regalare Juranovic a Juric, non sarà per nulla semplice.