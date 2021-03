La finestra sulla A, commento alla 28^ giornata di campionato

L'analisi e il commento al termine della 28^ giornata del campionato. Vince il Milan, la Juventus abbandona la lotta scudetto. Per la salvezza è corsa a tre

Davide Fagnani

Si è conclusa la 28^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan vince a Firenze e accorcia temporaneamente sull'Inter, bloccata dall'ATS a causa dei 5 positivi tra giocatori e staff. La Juventus abbandona probabilmente la lotta scudetto e deve ora guardarsi le spalle, con Atalanta e Napoli vicinissime. In fondo alla classifica la corsa salvezza diventa una questione a tre tra Parma, Cagliari e Torino, con un solo posto salvezza a disposizione.

Quella che si è conclusa ieri è stata una giornata che possiamo definire "di verdetti". Sia nella parte alta che nella parte bassa della classifica abbiamo assistito a risultati sorprendenti, in grado di spezzare gli equilibri. Il Milan batte la Fiorentina al Franchi tornando temporaneamente a -6 dall'Inter, bloccata dall'ASL di Milano a causa dei 5 positivi tra giocatori e staff. Una vittoria importanteche gli permette ancora di credere allo scudetto in attesa del recupero dei nerazzurri, ma soprattutto in ottica quarto posto. La squadra di Pioli infatti, dopo le sconfitte con Napoli e Manchester United in Europa League, aveva bisogno di tornare a far punti in campionato per non entrare in una pericolosa crisi di risultati. Il Milan però non può ancora essere tranquilla in ottica quarto posto perché dietro la bagarre è sempre più accesa.

Il Napoli infatti, dopo la vittoria di San Siro, vince ancora all'Olimpico contro la Roma, portandosi a -2 dall'Atalanta e dalla Juventus, rispettivamente quarta e terza, e a -6 dal Milan. Senza dimentica che i partenopei devono recuperare una partita proprio contro la Juve. Qualora dovessero vincere anche quella si avrebbero quattro squadre in 4 punti, con tre posti a disposizione per la Champions League. La lotta al quarto posto che ora trova anche una protagonista inaspettata: la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri dovevano lottare con l'Inter per il titolo, invece l'incredibile sconfitta interna contro il Benevento li allontana a -10 dai nerazzurri e li proietta nella lotta per un posto in Champions. L'Atalanta infatti batte il Verona al Bentegodi con una prestazione convincente e aggancia proprio i bianconeri in classifica, con ancora lo scontro diretto da giocare al Gewiss Stadium. Se la Juventus dovesse perdere il recupero con il Napoli dopo la sosta, potrebbe ritrovarsi al quinto posto. Prova a rilanciarsi anche la Lazio, che batte l'Udinese e sale a -6 dal quarto posto, in attesa di recuperare il match contro il Torino. Per i biancocelesti non sarà facile riprendere il treno visto l'andamento altalenante della stagione, ma una vittoria nel recupero riaprirebbe scenari impensabili fino a pochi giorni fa.

https://open.spotify.com/episode/1ca61F9J4V6CBOnSDESrLu?si=XcxeZ8swQHOehyuedv1u3w

In fondo alla classifica invece la spaccatura si fa netta, e la lotta per la salvezza diventa una questione a tre. Nel primo anticipo del venerdì infatti il Parma subisce una pesante sconfitta casalinga contro il Genoa. I ducali restano così al penultimo posto in classifica a 19 punti, fallendo un'occasione per provare a riattaccarsi definitivamente alle due davanti. Nella giornata di sabato infatti il Crotone cade in casa con il Bologna e resta ultimo e ormai ad un passo dalla B. Ma soprattutto lo Spezia vince lo scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari, allontana la zona retrocessione e lascia i sardi al terzutimo posto in classifica. Una sconfitta per la squadra di Semplici che poteva avere conseguenze pesantissime, con il Torino che aveva un'occasione enorme per allungare. Invece i granata perdono un'enorme occasione perdendo in casa della Sampdoria, lasciando la lotta per non retrocedere apertissima. La squadra di Nicola deve ancora recuperare la partita contro la Lazio. Nel frattempo la classifica dice che ci sono Parma, Cagliari e Torino chiuse in 4 punti. Chi si salverà?