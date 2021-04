CuoreGranata, “Storie di professionisti con il Toro nel cuore” – A. Olivero

#CuoreGranata – “Storie di Persone e Professionisti con il Toro nel Cuore”: l'ottavo episodio della rubrica a cura di Andrea Arena

Che cos’è #CuoreGranata “Storie di Persone e Professionisti con il Toro nel Cuore”? Questa rubrica è il luogo in cui noi tifosi del Toro ci incontriamo, ci riconosciamo e innalziamo il nostro senso di comunità. È il luogo dove pratichiamo l’#inclusione e apriamo le nostre braccia alla ricerca degli altri. È il luogo dove siamo un #gruppo sentendoci diversi, imperfetti e invincibili. È il luogo dove ritroviamo l’ #energia da impiegare nel nostro cuore di tifosi. È il luogo dove cresce l’ #impegno e vince il nostro bisogno di #riscatto. Il nostro esempio è il Grande Torino che, partendo dalle rovine di una guerra, con il duro lavoro e l’organizzazione, ha fatto nascere in Italia la prima società sportiva moderna e capace di gestire le risorse. Il primo passo è rimboccarsi le maniche, proprio come faceva il nostro Capitano Valentino Mazzola e volgere lo sguardo verso di noi.

In questa ottava puntata Andrea Arena intervista Alessandro Olivero, Human Resources Manager in Caffarel S.p.A. Con una significativa esperienza nel ruolo maturata in Alstom Transport e Ferroviaria e prima in Rhiag Professional. Gestisce tutti i processi di People & Culture. Il processo di assegnazione delle risorse e pianificazione della forza lavoro, reclutamento, inserimento del personale, formazione e sviluppo. Per Alessandro le Risorse Umane sono il bene primario dell'Azienda. Attualmente è anche Responsabile della gestione dei Processi di People Development, Union Relations, Comp & Ben, Contract e Comunicazione.