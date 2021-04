CuoreGranata, “Storie di professionisti con il Toro nel cuore” – M. Romiti

#CuoreGranata – “Storie di Persone e Professionisti con il Toro nel Cuore” / Il settimo episodio della nuova rubrica di Toro News, a cura di Andrea Arena

In questa settima puntata Andrea Arena intervista Massimiliano Romiti: avvocato di diritto civile, specializzato in immobili e successioni, tutele e amministrazioni di sostegno. Si appassiona alle tecniche di negoziazione e conciliazione fin dal 2003,costruisce insieme ad altri colleghi un Organismo di Mediazione subito dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2010, oggi è mediatore civile e commerciale c/o DPL Mediazione & Co. e componente della Commissione ADR del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Ha acquisito esperienza nel settore della promozione della partecipazione popolare nell'ambito delle società professionistiche sportive e nello sviluppo di iniziative legislative. Di fede granata infatti è tra i soci fondatori nel 2007 dei Giuristi Granata - Toro Club Marco Filippi, poi dell'Associazione ToroMio nel 2010 (ove ricopre attualmente la carica di Segretario) e quindi dell'Associazione Curva Primavera, facente parte della Fondazione Stadio Filadelfia, di cui è stato spesso delegato al Collegio dei Fondatori. In FondazioneFiladelfia venne poi anche chiamato a collaborare dal Presidente Onorario Don Aldo Rabino nella primavera del 2014, prestando così attività di volontario come consulente legale e responsabile dei rapporti con i tifosi sotto la Presidenza di Cesare Salvadori fino alla riapertura dei cancelli del Fila del 25/05/2017. Dall'Aprile 2018 diviene quindi Presidente del NOIF (comitato Nelle Origini Il Futuro - Comitato Nazionale composto da varie tifoserie - Torino, Milan, Roma, Parma, Cosenza, Modena, Sassari, Rimini etc.) che promuove una proposta di legge per introdurre la partecipazione popolare nel mondo delle Società Sportive presentata nel Dicembre 2017 presso l'Università degli Studi di Torino - Sezione Management & Marketing.