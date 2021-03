CuoreGranata, “Storie di professionisti con il Toro nel cuore” – C. Mondonico

#CuoreGranata – “Storie di Persone e Professionisti con il Toro nel Cuore” / Il sesto episodio della nuova rubrica di Toro News, a cura di Andrea Arena

In questa sesta puntata Andrea Arena intervista Clara Mondonico. Una donna che non ha bisogno di presentazioni perché noi tifosi granata la conosciamo già molto bene. Lei è la seconda figlia di Emiliano Mondonico ed è la persona della famiglia che ha preso sulle proprie spalle la grande responsabilità di portare avanti il ricordo di quel meraviglioso Uomo con la “U” maiuscola che è stato per lo sport e per noi del Torino il nostro amato “Mondo” (il sito dell'associazione www.associazionemondonico.it).