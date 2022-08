Dopo le urla di Juric, arrivano i primi rinforzi

Eravamo stati, purtroppo, facili profeti la scorsa settimana. Ma la lite furibonda tra Ivan Juric e il ds del Toro, Davide Vagnati, di sicuro ha prodotto almeno una prima scossa al nostro calciomercato. Sono in arrivo i primi rinforzi, dopo le new entry Radonijc e Bayeye. Ieri è stato annunciato l’ingresso di Valentino Lazaro, esterno austriaco classe ’96, dall’Inter via Benfica, squadra nella quale ha fatto bene nell'ultima stagione. La formula (ahia) è prestito con opzione di riscatto a 6,5 milioni e i nerazzurri si accolleranno parte dell’ingaggio. In trattativa quasi finale due colpi che regalerebbero tanta qualità alla trequarti del Toro, rinforzando il reparto strategico per il gioco di Juric. Aleksej Miranchuk, trequartista russo classe ’95, per il quale si è in attesa dell’ok finale da parte dell’Atalanta, dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Ma il colpo in prospettiva per il centrocampo granata è rappresentato da Emirhan Ilkhan, talentuoso e giovanissimo centrocampista turco del Besiktas, classe 2004, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni in Italia. Il Toro pagherà la clausola rescissoria del giocatore, fissata a 4,5 milioni, facendogli firmare un contratto fino al 2026. Il suo ruolo naturale è centrocampista centrale, ma può giocare anche come trequartista. In Turchia è considerato uno dei talenti più promettenti dello scenario calcistico.